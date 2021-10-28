Проект по созданию льняного производства одобрен на наблюдательном совете «Моглино»

17:28, 29 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Участники мероприятия рассмотрели возможность реализации инвестиционного проекта по созданию льняного производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Проект нацелен на изготовление льноволокна, льняного масла, упаковочной и тарной одноразовой продукции. Примечательно, что источником сырья будут культуры, выращенные в Псковской области», — акцентировал внимание глава региона и передал слово руководителю проекта группы компаний «Мессиер» Григорию Смирнову.

Представитель организации рассказал об основных параметрах инвестпроекта. Григорий Смирнов акцентировал внимание, что создание современного производства по переработке льна поможет развивать экономику и экспортный потенциал региона.

Псковская область — регион с благоприятными условиями для выращивания льна-долгунца. Это первое направление инвестпроекта. Предполагается использование земель в Псковском, Палкинском, Печорском районах, закупка современной сельскохозяйственной техники — создание собственного сельхозпроизводства.

На территории ОЭЗ планируется возведение льнокомбината с двумя технологическими линиями по производству волокна и костры. Также предусмотрены линии котонизации льна, выпуска растительного масла, топливных гранул (пеллет). Высокотехнологичное производство будет требовать квалифицированных работников, поэтому предприятие планирует сотрудничать с учреждениями высшего и среднего профессионального образования региона для подготовки соответствующих специалистов.

В общем планируется создать более 250 рабочих мест, объем инвестиций составит около 3 млрд рублей, в число которых входят собственные средства организации, заемные средства, финансирование в рамках федеральных программ поддержки сельского хозяйства и иные источники. Срок полной реализации проекта — 5 лет. Предполагаемые рынки сбыта — Россия, страны Прибалтики, Китай.

«Проект позволит возродить традиции льноводства на Псковщине», — заметил Григорий Смирнов.

По итогам заседания члены наблюдательного совета единогласно одобрили инвестпроект и рекомендовали его к рассмотрению на экспертном совете ОЭЗ «Моглино». После этого между руководством особой экономической зоны и представителем группы компаний «Мессиер» было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке «Моглино».