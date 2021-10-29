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Проблему обеспечения Красногородского района медицинскими кадрами обсудили на прямой линии с губернатором

Проблему обеспечения сельских территорий медицинскими кадрами обсудили в ходе прямой линии губернатор Псковской области Михаил Ведерников и главный редактор газеты «Заря» Красногородского района Светлана Павлова.

В Красногородском районе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» открыты три фельдшерско-акушерских пункта. В 2022 году планируется открыть еще один ФАП - в деревне Кресты. Казалось бы, для жителей деревень медицинская помощь стала доступнее, если бы не кадровый голод. Из-за нехватки медиков невозможно организовать регулярную работу этих пунктов.

«Как будет решаться проблема обеспечения фельдшерами деревенских ФАПов да и медицинскими кадрами учреждения здравоохранения нашего региона в целом?» - задала свой вопрос Светлана Павлова.

Глава региона подчеркнул, что «проблема медицинских кадров стоит острее, чем в любом другом регионе страны». Одним из шагов ее решения может стать привлечение в медицину молодёжи.

«Президент Владимир Путин поддержал моё обращение, и мы рассчитываем, что в ближайшее время будет постановление правительства о выделении средств Министерству обороны для строительства учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Мы очень рассчитываем, что новый учебно-лабораторный корпус начнёт работать уже со следующего года и в сентябре туда пойдут первые студенты. Псков ГУ сейчас увеличил набор со 120 до 240 человек, плюс в этом году мы запустили три медицинских класса, где старшеклассники смогут определиться с выбором профессии перед поступлением. Сейчас мы рассматриваем возможность выплаты ежемесячной стипендии таким студентам и обеспечение прохождения практики в тех или иных медицинских учреждениях, куда они впоследствии пойдут на работу. Что касается сельских населённых пунктов, то здесь должна быть отдельная программа, над которой мы также будем работать. Обязательно нужно учесть и наличие жилья, и транспорта, и достойной заработной платы», - ответил глава региона.   

Губернатор пообещал вместе с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко найти «точечные решения» по проблеме в Красногородском районе.

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