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Псковские спортсмены завоевали медали на первенстве Европы по тхэквондо ИТФ

Спортсмены из Пскова покорили Грецию. Фото Псковоблспорт

Четыре медали завоевали псковские спортсмены на первенстве Европы по тхэквондо ИТФ в Греции. Об этом пишет Telegram-канал «Псковоблспорт».

Ольга Корноухова, проведя два выхода в тулях, завоевала бронзовую медаль. В личном спарринге спортсменка заняла третье место, выиграв два поединка у спортсменок из Казахстана и Греции, однако проиграла в полуфинале сопернице с Украины. 

Станислав Шпер также занял третье место, уступив в полуфинале со счётом 2:3 спортсмену с Украины. Пскович дошёл до финала и встретился там ещё с одним спортсменом из Греции. Однако уступил в 4 раунде до первого технического действия и занял второе место в личном спарринге в категории 45 килограммов.

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