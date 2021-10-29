Псковские спортсмены завоевали медали на первенстве Европы по тхэквондо ИТФ

20:37, 29 октября 2021, ПАИ

Четыре медали завоевали псковские спортсмены на первенстве Европы по тхэквондо ИТФ в Греции. Об этом пишет Telegram-канал «Псковоблспорт».

Ольга Корноухова, проведя два выхода в тулях, завоевала бронзовую медаль. В личном спарринге спортсменка заняла третье место, выиграв два поединка у спортсменок из Казахстана и Греции, однако проиграла в полуфинале сопернице с Украины.

Станислав Шпер также занял третье место, уступив в полуфинале со счётом 2:3 спортсмену с Украины. Пскович дошёл до финала и встретился там ещё с одним спортсменом из Греции. Однако уступил в 4 раунде до первого технического действия и занял второе место в личном спарринге в категории 45 килограммов.