«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Скандал с двойным дном.
Какие подробности вскрылись в истории очередного псковского градостроительного скандала? Кому и почему невыгодно строительство дома причта на улице Шуйского? Что хотели сделать здесь бизнесмены вместо благотворительной трапезной? Об этом в новом выпуске программы от 29 октября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как часто вы пишите от руки?
29 октября 2021
Книжно-иллюстративная выставка «В единстве народа - будущее России» открылась в Псковском колледже искусств
29 октября 2021
В Псковском филиале академии ФСИН в честь дня образования учебного заведения наградили лучших сотрудников
29 октября 2021
Михаил Ведерников пообещал помочь с реконструкцией здания бывшего кинотеатра в Новосокольниках