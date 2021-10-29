«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Скандал с двойным дном.

19:29, 29 октября 2021, ПАИ

Какие подробности вскрылись в истории очередного псковского градостроительного скандала? Кому и почему невыгодно строительство дома причта на улице Шуйского? Что хотели сделать здесь бизнесмены вместо благотворительной трапезной? Об этом в новом выпуске программы от 29 октября.