Росстат: безработица в России в сентябре снизилась до исторического минимума в 4,3

20:53, 29 октября 2021, ПАИ

Безработица в России в сентябре продолжила снижение и опустилась до исторического минимума в 4,3% с 4,4% в августе, свидетельствуют данные Росстата. Исторический минимум в 4,3% был зафиксирован в августе 2019 года. Об этом сегодня сообщило РИА Новости.

«В сентябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)», – говорится в докладе Росстата, опубликованном в пятницу.

