Диктор телевидения Игорь Кириллов умер сегодня

13:01, 30 октября 2021, ПАИ

Игорь Леонидович Кириллов скончался сегодня в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Первый канал.

«Образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор». Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет», – вспоминают коллеги легендарного диктора.

Через неделю после начала работы Кириллов рассказывал в эфире о запуске СССР первого искусственного спутника Земли третьего октября 1957 года. В апреле 1961-го именно он сообщил и о полёте Юрия Гагарина.

Диктор телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. Выпускник Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина. С 1955 по 1957 год был актёром Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Игорь Кириллов работал на телевидении: сначала в должности помощника режиссёра музыкальной редакции, спустя два месяца стал диктором, сообщает РИА Новости.

Был ведущим информационных программ «Последние известия», «Новости», «Голубой огонёк», более 30 лет был бессменным диктором программы «Время». С 1965 года Кириллов в течение многих лет вёл телевизионную трансляцию парадов Победы на Красной площади.

В 1990-е годы был ведущим программ «Взгляд», «Телескоп», «Экслибрис», художественным руководителем канала «Деловая Россия».

С 2000 года – диктор отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира Первого канала.

Был удостоен Государственной премии СССР (1977), звания «Народный артист СССР» (1988), премии ТЭФИ (1998), титула «Человек-эпоха» (2001), награждён орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006) и III степени (2011).

В последние годы своей работы вёл концерты, презентации, творческие вечера и до конца жизни оставался диктором.