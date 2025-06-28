Пушкинский заповедник выпустил виртуальную экскурсию по выставке «Быть достойными Великой Победы»

15:59, 28 июня 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» разместил на своём официальном сайте виртуальную экскурсию по выставке «Быть достойными Великой Победы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Открывает экскурсию начальник музейной службы просветительной и выставочной работы Алёна Бойцова. «В дни 80-летия Великой Победы мы встречаемся с вами под красным флагом, прикреплённым на одном из разрушенных фашистами зданий посёлка Пушкинские Горы», - рассказала музейщик об истории района в военные и послевоенные годы, в частности - о том, как был разрушен и после освобождения от захватчиков возрождён госзаповедник «Пушкинский уголок».

Алёна Бойцова показывает своим виртуальным экскурсантам те или иные материалы из различных фондовых коллекций, цитирует военные и послевоенные воспоминания пушкиногорцев.

Вторую часть экскурсии проводит художник-график, руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности музея-заповедника «Михайловское» Александр Иванов. Он представляет раздел выставки, рассказывающий о полевых типографиях времён Великой Отечественной. «Печатные формы, литеры и клише, которые вы здесь видите, были найдены поисковиками на территории Пушкиногорского района», - уточнили экскурсовод. Эта часть выставки - интерактивная, поясняет Александр Иванов. Здесь гости музея на печатном станке смогут сами выполнить оттиск фотографии из газеты военных лет.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что проект по созданию виртуальных прогулок, а позднее и экскурсий, здесь претворяют в жизнь с декабря 2012 года. В учреждении убеждены, что, познакомившись с экспозицией в её цифровой версии, пользователи Сети захотят побывать и в реальном пространстве музея. Новую экскурсию на сайте Пушкинского Заповедника можно найти в специальном разделе: «Виртуальный музей → Прогулки по выставкам → «Быть достойными Великой Победы».

Отметим, в реальном пространстве выставка «Быть достойными Великой Победы» в Научно-культурном центре Государсвенного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) будет открыта для жителей и гостей региона до конца текущего года - года 80-летия Великой Победы. Возрастная рекомендация для посетителей - 6+.