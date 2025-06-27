28 и 29 июня в кирхе святого Петра в Печорах выступит дуэт из Москвы LiberTA
28 и 29 июня в кирхе святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) выступит дуэт из Москвы LiberTA – Екатерина Либерова (сопрано) и Татьяна Андрианова (орган). Об этом ПАИ сообщили организаторы концертов.
Музыканты исполнят две разные программы. В субботу, 28 июня, в 16:30 публика услышит такую программу:
И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти. К 340-летию со дня рождения.
И. С. Бах (1685-1750)
Sinfonia и Ария «Gedenk» an uns mit deiner Liebe» из кантаты BWV 29
Хоральные прелюдии:
«Erbarm» dich mein,o Herre Gott», BWV 721
«Valet will ich dir geben», BWV 736
«Allein Gott in der Hoh» sei Ehr», BWV 662.
Д. Скарлатти (1685-1757)
Кантата «Gia che al partir» для сопрано и бассо континуо
Соната До-мажор
Соната Ми-мажор.
Г. Ф. Гендель (1685-1759)
Кантата «Aura soave e liete» для сопрано и бассо континуо
Концерт Си-бемоль мажор (транскрипция для органа Э. Лемэра) в 3 частях
И. С. Бах (1685-1750)
Ария «Schafe konnen siecher weiden» из кантаты BWV 208.
В воскресенье, 29 июня, в 16:00 прозвучит немецкая и австрийская музыка XVI-XX веков: М. Преториус, Г. Шютц, И. Пахельбель, И. С. Бах, В. А. Моцарт, Р. Шуман, И. Брамс, Й. Райнбергер, Х.-А. Штамм, М. Регер, Ф. Шуберт, З. Карг-Элерт.
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