Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

28 и 29 июня в кирхе святого Петра в Печорах выступит дуэт из Москвы LiberTA

28 и 29 июня в кирхе святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) выступит дуэт из Москвы LiberTA – Екатерина Либерова (сопрано) и Татьяна Андрианова (орган). Об этом ПАИ сообщили организаторы концертов.

Екатерина Либерова. Фото предоставлено организаторами

Татьяна Андрианова. Фото предоставлено организаторами

Музыканты исполнят две разные программы. В субботу, 28 июня, в 16:30 публика услышит такую программу:

И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти. К 340-летию со дня рождения.

И. С. Бах (1685-1750)

Sinfonia и Ария «Gedenk» an uns mit deiner Liebe» из кантаты BWV 29

Хоральные прелюдии:

«Erbarm» dich mein,o Herre Gott», BWV 721

«Valet will ich dir geben», BWV 736

«Allein Gott in der Hoh» sei Ehr», BWV 662.

Д. Скарлатти (1685-1757)

Кантата «Gia che al partir» для сопрано и бассо континуо

Соната До-мажор

Соната Ми-мажор.

Г. Ф. Гендель (1685-1759)

Кантата «Aura soave e liete» для сопрано и бассо континуо

Концерт Си-бемоль мажор (транскрипция для органа Э. Лемэра) в 3 частях

И. С. Бах (1685-1750)

Ария «Schafe konnen siecher weiden» из кантаты BWV 208.

В воскресенье, 29 июня, в 16:00 прозвучит немецкая и австрийская музыка XVI-XX веков: М. Преториус, Г. Шютц, И. Пахельбель, И. С. Бах, В. А. Моцарт, Р. Шуман, И. Брамс, Й. Райнбергер, Х.-А. Штамм, М. Регер, Ф. Шуберт, З. Карг-Элерт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 июня 2025

28 и 29 июня в кирхе святого Петра в Печорах выступит дуэт из Москвы LiberTA
26 июня 2025

Актёр Михаил Драгунов проведёт поэтическую арт-экскурсию по мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов
26 июня 2025

Четырёхдневный крестный ход стартовал в Псковской области
26 июня 2025

Экспедиция по восстановлению храма Вознесения Господня стартовала в Псковской области
26 июня 2025

Опубликована афиша Псковского драмтеатра на сентябрь
26 июня 2025

О предстоящем Дне молодёжи поговорят в программе «Минкульт»
25 июня 2025

Камерный хор из Санкт-Петербурга выступит на городище Савкина Горка 26 июня
25 июня 2025

Псковский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля КУKART

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...