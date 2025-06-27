28 и 29 июня в кирхе святого Петра в Печорах выступит дуэт из Москвы LiberTA

07:44, 27 июня 2025, ПАИ

28 и 29 июня в кирхе святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) выступит дуэт из Москвы LiberTA – Екатерина Либерова (сопрано) и Татьяна Андрианова (орган). Об этом ПАИ сообщили организаторы концертов.

Музыканты исполнят две разные программы. В субботу, 28 июня, в 16:30 публика услышит такую программу:

И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти. К 340-летию со дня рождения.

И. С. Бах (1685-1750)

Sinfonia и Ария «Gedenk» an uns mit deiner Liebe» из кантаты BWV 29

Хоральные прелюдии:

«Erbarm» dich mein,o Herre Gott», BWV 721

«Valet will ich dir geben», BWV 736

«Allein Gott in der Hoh» sei Ehr», BWV 662.

Д. Скарлатти (1685-1757)

Кантата «Gia che al partir» для сопрано и бассо континуо

Соната До-мажор

Соната Ми-мажор.

Г. Ф. Гендель (1685-1759)

Кантата «Aura soave e liete» для сопрано и бассо континуо

Концерт Си-бемоль мажор (транскрипция для органа Э. Лемэра) в 3 частях

И. С. Бах (1685-1750)

Ария «Schafe konnen siecher weiden» из кантаты BWV 208.

В воскресенье, 29 июня, в 16:00 прозвучит немецкая и австрийская музыка XVI-XX веков: М. Преториус, Г. Шютц, И. Пахельбель, И. С. Бах, В. А. Моцарт, Р. Шуман, И. Брамс, Й. Райнбергер, Х.-А. Штамм, М. Регер, Ф. Шуберт, З. Карг-Элерт.