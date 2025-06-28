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Общество

Успеть посетить фестиваль «Дом Довлатова» приглашают гостей и жителей Псковской области

Успеть посетить фестиваль «Дом Довлатова» приглашают гостей и жителей Псковской области в региональном туристском информационном центре.

Фото: ТИЦ Псковской области

Фестиваль проходит в Пушкинских Горах. 29 июня с 12:00 до 13:00 состоится драматический спектакль «Каникулы у Ба» театра «Нити».

В 13:30 – официальное закрытие фестиваля.

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