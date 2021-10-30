Ещё около трёхсот жителей Псковской области заразились COVID-19

14:21, 30 октября 2021, ПАИ

Около трёхсот жителей региона получили положительные результаты теста на коронавирус за последние сутки. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

По данным статистики, на сегодня, 30 октября, в области выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19.

В Пскове за последние сутки заболели 98 человек, в Великих Луках - 56 человек. В Псковском районе зафиксировано 29 случаев, в Великолукском - 13, в Печорском - 12, в Новосокольническом - 9.

Выздоровело на сегодня ещё 302 жителя области, умерли пять человек.