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Общество

Ещё около трёхсот жителей Псковской области заразились COVID-19

Фото: ПАИ.

Около трёхсот жителей региона получили положительные результаты теста на коронавирус за последние сутки. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

По данным статистики, на сегодня, 30 октября, в области выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19. 

В Пскове за последние сутки заболели 98 человек, в Великих Луках - 56 человек. В Псковском районе зафиксировано 29 случаев, в Великолукском - 13, в Печорском - 12, в Новосокольническом - 9. 

Выздоровело на сегодня ещё 302 жителя области, умерли пять человек.

 

 

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