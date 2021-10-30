Минздрав РФ сможет устанавливать условия и порядок формирования электронных больничных
Правительство РФ приняло проект постановления, согласно которому Минздрав РФ наделяется полномочиями установления условий и порядка формирования электронных больничных, сообщается на сайте кабмина.
По проекту Минздрав России сможет устанавливать условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, а также порядок осуществления Фондом социального страхования проверки соблюдения медорганизациями условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа.
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Минздрав РФ сможет устанавливать условия и порядок формирования электронных больничных