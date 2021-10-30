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Общество

Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке

Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке после ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка, сообщил РКБ.

Отмечается, что в конце октября Россельхозбанк и Металлинвестбанк подняли показатели ипотеки в среднем на 0,4 и 0,5 процентных пункта соответственно.

МТС Банк планирует поднять ставки на 0,6 процентных пункта в начале ноября.

Руководитель направления ипотечных продуктов банка Татьяна Акрамова сообщила, что повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки.

Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барсы» также поднимут свои ставки.

Абсолют Банк планирует поднять ставку на 0,5 процентных пункта к середине месяца.

В Альфа-банке, по данным издания, пока не приняли итогового решения по этому вопросу.

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