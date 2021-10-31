До +14 потеплеет в Псковской области 31 октября

10:54, 31 октября 2021, ПАИ

31 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Температура днем составит от +9 до +14 градусов, ночью — от 0 до +5. Будет дуть умеренный ветер южных направлений.

В Пскове и Великих Луках осадков не ожидается. В областном центре дневная температура не превысит +11...+13 градусов, ночью опустится до +3….+5. В Великих Луках днем потеплеет до +11...+13, ночью похолодает до +2...+4.