Одежду и косметику украла псковичка из магазина на Рижском проспекте

14:55, 31 октября 2021, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в хищении одежды и косметики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 41-летнюю женщину, которая похитила товары из торгового зала.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.