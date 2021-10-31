Сотрудники полиции задержали виновника смертельного ДТП в Красногородске

12:09, 31 октября 2021, ПАИ

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать мужчину, который совершил смертельное ДТП в Красногородске. Это житель Красногородского района в возрасте около 60 лет, его установили по записям видеокамер на заправке неподалёку от места аварии, сообщает районная газета «Заря».

Напомним, 31 октября в Красногородске на улице Калинина автомобиль насмерть сбил женщину-велосипедистку. Водитель скрылся с места ДТП. Женщина от полученных травм скончалась.