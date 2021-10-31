Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сотрудники полиции задержали виновника смертельного ДТП в Красногородске

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать мужчину, который совершил смертельное ДТП в Красногородске. Это житель Красногородского района в возрасте около 60 лет, его установили по записям видеокамер на заправке неподалёку от места аварии, сообщает районная газета «Заря».

Напомним, 31 октября в Красногородске на улице Калинина автомобиль насмерть сбил женщину-велосипедистку. Водитель скрылся с места ДТП. Женщина от полученных травм скончалась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

31 октября 2021

Сотрудники полиции задержали виновника смертельного ДТП в Красногородске
31 октября 2021

Автомобиль насмерть сбил велосипедистку в Красногородске

30 октября 2021

«Псковская сводка», выпуск от 30 октября

30 октября 2021

Автомобиль перевернулся несколько раз во время ДТП в Опочецком районе
30 октября 2021

Сегодня выйдет в эфир двадцать пятый выпуск программы «Псковская сводка»
29 октября 2021

Публикуем видео с места трагического ДТП в Пустошкинском районе
29 октября 2021

В Пустошкиноском районе произошло смертельное ДТП
29 октября 2021

Педофила из Урала задержали в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...