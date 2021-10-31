Президент РФ заявил, что климат в России теплеет быстрее, чем в среднем в мире

22:01, 31 октября 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет быстрее, чем в среднем в мире, пишет ТАСС. За 10 лет средняя температура выросла на полградуса.

Глава государства отметил, что среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. При этом в Арктике скорость потепления ещё выше.

Президент подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение: Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. Это проявляется в опустынивании, эрозии почв. Особенно остро обстоит ситуация с таянием вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объём территории страны.

Глава государства добавил, что российская сторона активно участвует в международных проектах сохранения климата. В частности, выполняет все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, последовательно реализует политику снижения чистой эмиссии парниковых газов, предпринимает шаги к повышению энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти.