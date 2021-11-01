«КовиВак» могут разрешить использовать для людей старше 60 лет

08:20, 01 ноября 2021, ПАИ

Через несколько месяцев«КовиВак» можно будет использовать для вакцинации людей старше 60 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

В данный момент организация получила разрешение от Министерства здравоохранения и проводит сейчас клинические испытания вакцины «КовиВак» в категории 60+. Директор по развитию центра Чумакова Константин Чернов добавил, что также ведутся испытания вакцины для подростков. Третья фаза испытаний одобрена Министерством здравоохранения до 31-го декабря 22-го года. До этого времени нужно завершить весь цикл клинических исследований.

В настоящее время ежемесячно выпускается миллион доз «КовиВака». В будущем количество производимых доз может быть увеличено.