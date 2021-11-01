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Общество

«КовиВак» могут разрешить использовать для людей старше 60 лет

Через несколько месяцев«КовиВак» можно будет использовать для вакцинации людей старше 60 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

В данный момент организация получила разрешение от Министерства здравоохранения и проводит сейчас клинические испытания вакцины «КовиВак» в категории 60+. Директор по развитию центра Чумакова Константин Чернов добавил, что также ведутся испытания вакцины для подростков. Третья фаза испытаний одобрена Министерством здравоохранения до 31-го декабря 22-го года. До этого времени нужно завершить весь цикл клинических исследований.

В настоящее время ежемесячно выпускается миллион доз «КовиВака». В будущем количество производимых доз может быть увеличено.

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