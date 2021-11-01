Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых домах Пскова

09:18, 01 ноября 2021, ПАИ

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Временно остаться без воды могут жители некоторых домов Пскова 1 ноября. Об этом сообщили в Горводоканале.

1 ноября возможно временное отключение водоснабжения в домах № 65а, 67а и 69а на улице Юбилейной. Также без воды могут остаться жители домов 60а, 62а, 56а, 64а, 66, 66б и 68 на Рижском проспекте и жители микрорайона Лисьи Горки.

Причина возможного отключения водоснабжения – проведение ремонтных работ.