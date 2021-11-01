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Происшествия

Три человека пострадали за выходные дни в ДТП в Псковской области

Великие Луки, ул. Ботвина,40 Фото: ГИБДД по Псковской области

Три человека пострадали в ДТП с 30 по 31 октября в районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

30 октября в 7:40 в Великих Луках на улице Ботвина, 40 столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Деу Гентра». Как сообщили в ведомстве, 46-летний водитель «Шевроле» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу 63-летнему водителю автомобиля «Деу».

Фото: ГИБДД по Псковской области

В результате ДТП пострадал 45-летний пассажир «Деу», который впоследствии самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.

Пушкинские Горы — Локня Фото: ГИБДД по Псковской области

Также в 18:40 на 4-м километре автодороги Пушкинские Горы — Локня 33-летний водитель автомашины «Лада» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля.

Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки Фото: ГИБДД по Псковской области

31 октября в 22:20 на 234-м километре автодороги Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки 47-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», превысив скорость, не справился с управлением транспортного средства. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В ДТП пострадал водитель автомобиля.

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