Три человека пострадали за выходные дни в ДТП в Псковской области

11:23, 01 ноября 2021, ПАИ

Три человека пострадали в ДТП с 30 по 31 октября в районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

30 октября в 7:40 в Великих Луках на улице Ботвина, 40 столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Деу Гентра». Как сообщили в ведомстве, 46-летний водитель «Шевроле» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу 63-летнему водителю автомобиля «Деу».

В результате ДТП пострадал 45-летний пассажир «Деу», который впоследствии самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.

Также в 18:40 на 4-м километре автодороги Пушкинские Горы — Локня 33-летний водитель автомашины «Лада» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля.

31 октября в 22:20 на 234-м километре автодороги Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки 47-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», превысив скорость, не справился с управлением транспортного средства. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В ДТП пострадал водитель автомобиля.