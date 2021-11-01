Мужчина погиб при пожаре в Псковской районе

12:31, 01 ноября 2021, ПАИ

В Псковском районе в деревне Дворец найдено тело 62-летнего мужчины, который погиб во время пожара в жилом доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, в Красногородске на улице Советской в магазине произошло возгорание. Сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки в сети помещения магазина.

Также в деревне Голино в жилом доме сгорела кровля по всей площади. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны успели спасти две хозяйственные постройки. Предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления.