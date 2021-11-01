Эксперты не нашли нарушений законодательства в ходе избирательных кампаний в Псковской области

12:44, 01 ноября 2021, ПАИ

Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии Псковской области подвела итоги избирательных кампаний в единый день голосования, сообщили Псковскому агентству информации в избиркоме.

Руководитель контрольно-ревизионной службы Сергей Кулаков рассказал, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Псковской области прошли 7 избирательных кампаний разного уровня. Нарушений избирательного законодательства не выявлено. На всех 609 избирательных участках при составлении итогового протокола ни одного особого мнения или замечания представлено не было, поэтому результаты единого дня голосования в Псковской области считаются признанными всеми политическими партиями, участвующими в процессе голосования.

Начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности облизбиркома Светлана Баринова ознакомила коллег с результатами контрольных мероприятий за соблюдением избирательными объединениями, кандидатами порядка формирования и ведения специальных избирательных счетов на выборах 2021 года.

По результатам проверки использования денежных средств, которые миновали избирательный фонд, не выявлено. Возникли только замечания к оформлению документов.

Также на заседании присутствующие ознакомились с результатами проверки расходования средств федерального и областного бюджетов, выделенных избирательным комиссиям на проведение выборов.