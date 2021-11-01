Самолет столкнулся с диким животным на взлетно-посадочной полосе в Пскове
В Пскове после посадки самолета на взлетно-посадочную полосу аэродрома «Псков» (Кресты) международного аэропорта «Княгиня Ольга» произошло столкновение с диким животным, предположительно косулей, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел 1 ноября около 00:25 после посадки самолета Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», который следовал из Москвы в Псков. Отклонений в работе воздушного судна не было. В момент столкновения на борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших нет.
По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова на место происшествия выезжал Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.
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