Самолет столкнулся с диким животным на взлетно-посадочной полосе в Пскове

14:28, 01 ноября 2021, ПАИ

В Пскове после посадки самолета на взлетно-посадочную полосу аэродрома «Псков» (Кресты) международного аэропорта «Княгиня Ольга» произошло столкновение с диким животным, предположительно косулей, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 1 ноября около 00:25 после посадки самолета Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», который следовал из Москвы в Псков. Отклонений в работе воздушного судна не было. В момент столкновения на борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших нет.

По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова на место происшествия выезжал Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.