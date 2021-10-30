Проект закона о бюджете региона на 2022 год поступил на рассмотрение в областное Собрание

14:47, 01 ноября 2021, ПАИ

Проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесён в Собрание депутатов – как и год назад, главный финансовый документ поступил на рассмотрение в законодательный орган в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Бюджет поступил вовремя в соответствии с законом о бюджетном процессе, на начало ноября мы уже имеем основные параметры», - констатировал спикер областного Собрания Александр Котов.

Параметры поступившего документа пока предварительны и не учитывают ни дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, ни дотацию на сбалансированность бюджета. Эти цифры будут известны после принятия федерального бюджета во втором чтении. «Если рассмотрение в Государственной Думе будет задерживаться, мы примем за основу параметры, которые у нас есть, и на этапе второго чтения внесём коррективы», - отметил Александр Котов.

Согласно законопроекту доходы областного бюджета в 2022 году прогнозируются в размере 42 млрд 824 млн 604 тысяч рублей, расходы – 46 млрд 049 млн 528 тысяч рублей при дефиците 3 млрд 224 млн 924 тысячи рублей.

«Надо отметить, что с каждым годом доходы областного бюджета растут, причём речь идёт не только об объёме федеральной поддержки, но и о собственных доходах областного бюджета», - подчеркнул Александр Котов.

Год назад доходы областного бюджета на этапе внесения в парламент составляли 36 млрд 470,8 млн рублей, расходы были в размере 39 млрд 79,3 млн рублей, но уже ко второму чтению цифры подросли на 4 млрд 565 млн 702 тысячи рублей за счёт поступления межбюджетных трансфертов из федеральной казны. С учётом последних, июньских изменений, доходы бюджета региона составляют 45 млрд 279 млн 277 тысяч, а расходы – 47 млрд 937 млн 865 тысяч рублей, и это не последние коррективы финансового документа.

Александр Котов направил проект закона о бюджете во все четыре комитета областного парламента. Основная часть работы с документом будет проходить в профильном комитете по бюджету, финансам и налоговой политике, который подготовит законопроект к рассмотрению.

«При первом ознакомлении с проектом хочу отметить, что доходная часть бюджета выросла и, что важно, выросла за счёт налоговых и неналоговых доходов – на 1,7 млрд рублей. Это говорит о том, что, несмотря на пандемию и ограничения, бизнес старается, бизнес работает, а поддержка государства даёт свой эффект», - отметил изменения параметров бюджета вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

Проанализировав цифры поступившего документа, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике также подчеркнул, что в проекте 2022 года выросли цифры налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. «Это свидетельствует о росте заработной платы и стабильной работе предприятий-налогоплательщиков, - отметил Александр Братчиков. – Это то, что уже есть в проекте бюджета, рост, который можно констатировать даже без учёта федеральной поддержки. Дотации федерального бюджета, которые по отдельным позициям уже отражены в бюджете, больше параметров бюджета 2021 года. Например, выросла субсидия по реализации нацпроектов, а значит, в 2022 году продолжится развитие».

В свою очередь спикер Собрания Александр Котов обратил внимание на ежегодное увеличение федерального финансирования, что свидетельствует о выстроенной работе с Правительством РФ и профильными министерствами губернатора Михаила Ведерникова и органов исполнительной власти региона.

«Каждая цифра из федерального бюджета требует обоснования, его готовит регион. Губернатору и администрации удаётся объективно доказать необходимость финансовой поддержки, причём не только в реализации национальных проектов, но по многим другим государственным программам, в которых мы принимаем участие», - отметил Александр Котов.