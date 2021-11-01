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В Пскове открылась одна из крупнейших в России заправок для автобусов

Одна из крупнейших в России заправок для автобусов открылась в Пскове. Сегодня АЗС осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Генеральный директор Брянской нефтяной компании Илья Линник рассказал, что под навесом одновременно могут заправляться газом 10 автобусов. Заправляться могут также и легковые автомобили, оборудованные под метан.

Преимущество АЗС в том, что она находится близко к «Псковпассажиравтотрансу» и обладает высокой скоростью заправки. Всего на АЗС будет обслуживаться 45 автобусов.

Всего 10 метановых постов и 6 дизельных. Общий объем инвестиций – 300 млн рублей, вложены Брянской нефтяной компанией.

Также Илья Линник отметил, что оборудование аргентинского производства. Под навесом датчики газоанализаторы, предотвращающие излишнюю загазованность путем отключения подачи газа.

«Фонари все работают, также будет развиваться район, в котором находится заправка. Территорию будут приводить в порядок», - добавил Линник.

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