Михаил Ведерников поручил увеличить темпы вакцинации в Псковской области

16:14, 01 ноября 2021, ПАИ

1 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, глава региона поручил увеличить темпы вакцинации, чтобы регион смог достичь планового показателя.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что уровень вакцинации населения региона в настоящее время составляет 52%. «Темпы прививочной кампании на прошлой неделе выдерживались и прирастали. Максимальный достигнутый суточный показатель — 2,5 тыс. вакцинированных», — сообщила вице-губернатор. В числе районов, лидирующих по числу привитых граждан, остаются Псковский, Себежский, Палкинский, Пушкиногорский районы. Минимальный охват вакцинированного населения — в Усвятском, Красногородском, Пыталовском муниципальных образованиях.

Михаил Ведерников также поинтересовался, в достаточном ли количестве в регионе вакцина. «Препаратов достаточно. Есть все типы вакцин, но основной упор в прививочной кампании, особенно на открытых площадках, сделан на «Спутник V», — подчеркнула председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Кроме того, в России в гражданский оборот будут введены еще 2 вакцины: «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона-Н».

Участники совещания проанализировали динамику распространения заболеваемости, нагрузку на коечный фонд, темпы вакцинации и организации ПЦР-тестирования. В настоящее время для борьбы с коронавирусной инфекцией развернуто 1085 коек, для долечивания тяжелых пациентов задействованы мощности Псковской городской больницы. Загрузка коечного фонда составляет свыше 84%.