Еще 11 млрд рублей поступят в регионы на бесплатные лекарства для ковидных больных

17:08, 01 ноября 2021, ПАИ

Ещё более 10,9 млрд рублей направят в регионы на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства, этого хватит на обеспечение препаратами более 1,8 миллиона человек. Речь идёт о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение было озвучено 1 ноября на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.