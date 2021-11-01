Преподаватели ПсковГУ выступили с докладами на международных конференциях

18:57, 01 ноября 2021, ПАИ

Преподаватели Института образования и социальных наук Псковского государственного университета приняли участие в международных конференциях, выступив с докладами по проблемам педагогики и лингвистики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В частности, 28 октября доктор педагогических наук, профессор кафедры образовательных технологий Татьяна Соловьёва стала спикером VI Международной научно-практической конференции «Гносеологические основы образования», посвящённой памяти профессора С. П. Баранова и 10-летию кафедры дошкольного и начального образования ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского.

В докладе «Развитие идеи профессора С. П. Баранова о необходимости преобразования объекта из чувственной формы в модель» Татьяна Соловьева продемонстрировала структуру универсального познавательного действия моделирования, который трактуется как сложное обобщенное интеллектуальное умение. Автор раскрыл критерии, номинативные показатели и уровни сформированности компонентов универсального действия «моделирование» у младших школьников.

30 октября ассистент кафедры образовательных технологий ПсковГУ Анна Ширкунова приняла участие в Международной конференции «Актуальные проблемы русской диалектологии», организованной Институтом русского языка имени В. В. Виноградова. Спикер выступила с докладом на тему «О функционировании относительных прилагательных в диалектных высказываниях». В выступлении на материале данных Псковского областного словаря были раскрыты функции диалектных отсубстантивных относительных адъективов путём установления связей между наименованиями предметов реального мира, которые отражают реальности традиционного быта, традиционной культуры в целом.