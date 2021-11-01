В Псковской области раскрыли кражу цепей с мемориала погибшим в годы войны

19:16, 01 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники пункта полиции по Красногородскому району установили подозреваемого в краже цепей с ограждения памятника 368 членам колхоза «Память Ильича», погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 31 октября в деревне Мыза с расположенных по периметру мемориала столбиков ограждения были похищены три металлические цепи, каждая весом около 60 килограммов.

О произошедшем полицейским сообщила женщина, проживающая в доме недалеко от памятника. Полицейским удалось по «горячим следам» установить личность мужчины, подозреваемого в данном противоправном деянии, и найти его автомобиль. Фигурантом оказался безработный 35-летний житель Красногородского района.

По версии следствия, он попросил свою знакомую, в распоряжении которой был ВАЗ-21150, помочь с доставкой некоего груза. В подробности своего замысла, по словам женщины, он ее не посвятил. Кроме того, злоумышленник привлек к погрузке краденого своего знакомого. Похищенные цепи он сдал в пункт приема металла, где их обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливается размер причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.