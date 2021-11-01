Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с распространением COVID-19 в России

22:07, 01 ноября 2021, ПАИ

Ситуация с распространением коронавируса в России очень сложная, такого числа заболевших никогда не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике, сообщает ТАСС.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. Больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было», – подчеркнул президент.

По его мнению, вспышки COVID-19 начинаются из-за того, что граждане своевременно не делают ревакцинацию.

«Всё равно самый универсальный, самый лучший способ защитить себя – вакцинироваться», – подчеркнул Владимир Путин.