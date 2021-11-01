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Общество

Назван смертельно опасный симптом COVID-19

Смертельно опасным симптомом COVID-19 во время болезни является понижение температуры тела. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, сообщает телеканал «Звезда».

Специалист уверен, что самое тяжёлое течение коронавируса начинается после падения температуры. По его словам, такое состояние может быть у человека за несколько дней до смерти.

«Если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность», – объяснил Владислав Жемчугов.

По его словам, контролировать температуру тела лучше всего поможет ртутный термометр, который точнее бесконтактных и электронных устройств.

Ранее на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о новой симптоматике коронавируса. По её словам, за четыре волны появились кардинальные изменения и ушли такие симптомы, как отсутствие вкуса и запаха. Одним из самых агрессивных симптомов на сегодняшний день является лихорадка.

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