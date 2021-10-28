Псковский врач рассказала о новой симптоматике коронавируса

10:35, 28 октября 2021, ПАИ

О новой симптоматике коронавируса рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 октября.

По словам спикера, за четыре волны появились кардинальные изменения и ушли такие симптомы, как отсутствие вкуса и запаха. Одним из самых агрессивных симптомов на сегодняшний день является лихорадка.

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние».

Главный врач медучреждения уверена, что необходимо подстраиваться под вирус и его условия.

«Всегда важен взгляд со стороны и обмен опытом, который у нас происходит ежедневно», - добавила Повторейко.

Напомним, ежедневно в Псковскую инфекционную больницу госпитализируют более 50 пациентов с коронавирусом.