Ещё 286 человек заразились COVID-19 в Псковской области

23:58, 01 ноября 2021, ПАИ

58 603 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 286 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 50 177 пациентов (за сутки – 307), умерло 915 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 608 736 тестов на коронавирус (за сутки – 2 430).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.