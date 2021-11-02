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Общество

Ещё 286 человек заразились COVID-19 в Псковской области

58 603 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 286 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 50 177 пациентов (за сутки – 307), умерло 915 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 608 736 тестов на коронавирус (за сутки – 2 430).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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