Слышать и реагировать: главы муниципалитетов высказались о прямой линии Михаила Ведерникова

18:34, 27 ноября 2026, ПАИ

Десятая прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, прошедшая 25 ноября, вызвала широкий отклик не только у жителей, но и у представителей власти. В течение двухчасового эфира глава региона ответил на десятки острых вопросов, всего же по всем каналам связи поступило 3 452 обращения (более 5,4 тысячи вопросов), каждое из которых глава региона обещал рассмотреть.

Для руководителей округов Псковской области диалог губернатора с псковичами стал чётким индикатором того, какие проблемы требуют первоочередного внимания на местах. Накануне итоги прямой линии губернатора Михаила Ведерникова уже прокомментировали депутаты Законодательного Собрания Псковской области и главы нескольких округов. Сегодня к обсуждению масштабного диалога главы региона с жителями присоединились руководители других муниципалитетов.

Акцент на мобильную связь и молодёжные проекты

Глава Локнянского округа Иван Белугин выделил тезис губернатора о том, что вопросы, входящие в полномочия местной власти, должны оперативно закрываться на муниципальном уровне, не доходя до губернатора.

«Наша задача – слышать жителей раньше и реагировать быстрее. Поэтому придерживаюсь принципа прямого, открытого диалога с жителями», – подчеркнул Иван Белугин.

Отдельное внимание глава округа обратил на развитие инфраструктуры связи. Для жителей сельской местности Локнянского района, по словам главы округа, эта проблема остаётся крайне актуальной. В этом году новые вышки мобильной связи уже смонтированы в населённых пунктах Богданово и Иваньково, где сейчас идёт процедура запуска.

Кроме того, Иван Белугин отметил решение об увеличении финансирования молодёжного инициативного бюджетирования в регионе до 10 миллионов рублей к 2027 году, что даёт округу стимул для разработки новых конкурсных проектов.

«Спасибо Михаилу Юрьевичу за открытый разговор с жителями области. Со своей стороны продолжим работать с обращениями жителей Локнянского округа – без ожидания следующей прямой линии», – подытожил глава округа.

Плюсский округ: технологический подход и новые технологии

Глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова обратила внимание на внедрение цифровых сервисов при обработке поступающих сигналов. Использование ИИ-помощника помогло профильным службам округа получить первые обращения жителей ещё до начала прямого эфира.

Руководитель муниципалитета обратила внимание, что абсолютно все вопросы (напомним, всего на линию поступило более 5,4 тысячи обращений) будут детально разобраны и направлены по подведомственности для принятия решений в интересах жителей.

«О наиболее значимых проблемах, интересных предложениях и их решении на территории округа мы будем информировать вас, уважаемые жители», – подчеркнула глава Плюсского округа.

Дновский округ: в центре внимания – каждое обращение

Глава Дновского муниципального округа Виктор Цветков подчеркнул, что за каждым из поступивших вопросов стоят реальные жизненные ситуации и переживания жителей.

Несмотря на то что конкретные обращения дновцев не успели войти в двухчасовой хронометраж прямого эфира, глава округа заверил: непрозвучавшие темы не останутся без ответа. Каждый сигнал уже принят в работу местной администрацией и профильными региональными ведомствами для детального разбора на месте.

«Для меня как главы округа такая линия тоже важна: это реальная возможность услышать, что волнует наших жителей, какими проблемами они делятся с главой региона», – подчеркнул Виктор Цветков.

Великие Луки: системная работа и развитие городской инфраструктуры

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание к южной столице региона и подробные ответы на вопросы великолучан.

Андрей Беляев подчеркнул, что эфир затронул жизненно важные для каждого горожанина темы: состояние дорог, благоустройство общественных пространств, качество работы систем образования и здравоохранения, реализацию молодёжной политики и развитие инфраструктуры города.

«По всем этим направлениям продолжим системную работу. Важно не просто услышать людей, но и добиваться конкретных результатов. Все обозначенные вопросы остаются в поле нашего внимания – как поступившие в ходе прямой линии, так и те, с которыми жители обращаются к нам в повседневном режиме», – отметил Андрей Беляев.

Куньинский округ: предметные поручения и планирование работы

Глава Куньинского муниципального округа Олег Лебедев охарактеризовал прямую линию как эффективный и понятный инструмент обратной связи, дающий возможность гражданам задать вопрос главе региона напрямую.

Олег Лебедев отметил предметный характер ответов, которые были даны на поступившие в прямой эфир вопросы: часть обращений губернатор взял под личный контроль, а по остальным дал конкретные поручения исполнительным органам.

«Вопросы, которые задали жители нашего округа, будут рассмотрены и включены в план дальнейшей работы», – подчеркнул глава округа.

Отметим, что ежегодная прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходила на телеканале «Россия 24». Трансляция была доступна на телеканале «Россия 24», на радиостанциях «Радио России» и «Маяк», а также на сайте ГТРК «Псков». В прямом эфире губернатор, его заместители, министры и главы округов давали конкретные ответы на актуальные вопросы жителей о развитии территорий, дорог, здравоохранения, образования, ЖКХ и соцподдержки.

Добавим, что за весь период прямой линии по всем каналам связи поступило 3 452 обращения, жители задали 5 443 вопроса. В 947 обращениях было обозначено сразу несколько проблем. Последний день стал рекордным: 25 ноября волонтёры и ИИ-помощник Ольга приняли 746 звонков – больше, чем в любой другой день. Причём 470 из них поступили с 17:00 до 20:00, то есть непосредственно перед эфиром и во время него.