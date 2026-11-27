Причину сбоев отопления в Заречном микрорайоне объяснили в администрации Великих Лук

18:16, 27 ноября 2026, ПАИ

Жители Заречного микрорайона Великих Лук жаловались на периодические отключения отопления из-за выхода из строя котельной № 5, пишет газета «Великолукская правда. Новости». Глава администрации города Андрей Беляев пояснил, что основная причина сбоев – износ тепловых сетей.

За период подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов специалисты МУП «Тепловые сети» провели ремонт оборудования и 810 погонных метров теплосетей в двухтрубном исчислении на котельной № 5. Также заменили насосное оборудование и натрий-катионитовый фильтр. Кроме того, на подготовку к отопительному сезону 2027–2028 годов запланирован капитальный ремонт 329 погонных метров теплосетей.

«В связи с износом тепловых сетей чаще происходят утечки, а они повышают эксплуатационные нагрузки оборудования», – подчеркнул глава администрации города.

По словам Андрея Беляева, сбои в работе котельной специалисты предприятия устраняют в минимально возможные сроки – не более шести часов. Если температура воздуха в жилых помещениях отклоняется от нормативных значений, законом предусмотрен перерасчёт платы за отопление. В период сбоев в работе котельной № 5 температурных отклонений по обращениям заявителей не выявлено.