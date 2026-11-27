Жители Великих Лук рассказали о самых дорогих воспоминаниях, связанных с мамой

19:37, 27 ноября 2026, ПАИ

Международный день матери отметят в России 29 ноября. В преддверии праздника жители Великих Лук поделились самыми дорогими воспоминаниями из детства, связанными с мамой. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Многие собеседники с теплотой говорили о совместных кулинарных ритуалах. Одни с улыбкой вспоминали, как вместе с мамой пекли пироги и хлеб, которыми потом угощали всех соседских детей. Другие – как в пять лет лепили пельмени вдвоём, болтая обо всём на свете, или готовили любимый торт «Зебра».

Не менее дорогими оказались и совсем простые моменты: пробежки по лужам вместе с мамой, просмотр хоккея и фигурного катания, во время которых они вместе записывали счёт. Также одно из самых ярких воспоминаний – утро в день рождения, когда семилетняя девочка проснулась и увидела, что весь коридор украшен шариками.

Советы мам, прозвучавшие много лет назад, остаются актуальными до сих пор: «быть всегда добрым», «любить себя», «прислушиваться к своим ощущениям и ставить себя на первое место», а также не откладывать учёбу: «учи лекции сразу, а не жди сессии».