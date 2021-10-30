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Экономика

Бизнес заявил о планах поднять зарплаты на 6%

В 72% российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудников на 6% до мая 2022 года. Это следует из обзора ЕY, пишет газета «Известия».

Эксперты связывают ожидания с позитивной оценкой бизнесом перспектив восстановления российской и мировой экономики. При этом конкретный размер увеличения уровня зарплаты зависит от политики компании: 46% фирм используют единый процент пересмотра для всех работников, но большая часть (75%) также применяет индивидуальный подход.

В августе 2021-го Минэкономразвития прогнозировало ускорение роста потребительских цен на 5,8% по итогам года, а в начале октября — уже до 7,4%. При этом фактическая инфляция показатели уже превысила: по данным Росстата на 25 октября, за год цены в России выросли на 7,97%. По прогнозу Минэка, инфляция вернется на уровень таргета ЦБ в 4% к концу 2022 года.

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