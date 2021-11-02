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Общество

До 140 тысяч рублей в месяц может зарабатывать врач-педиатр в Пскове

В Пскове врач-педиатр может получать до 140 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые в октябре 2021 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «врач-педиатр» в коммерческих клиниках. 

Наиболее востребованы врачи-педиатры со стажем работы от 3 лет, имеющие опыт работы в коммерческой клинике и сертификаты по другим врачебным специализациям. Зарплатный максимум для врача-педиатра в Москве составляет 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 220 тыс. руб., в Пскове — 130 тыс. руб.

Среднерыночная зарплата в Пскове составляет 60 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы до одного года и с высшим образованием, со знанием основ и особенностей фармакотерапии детского возраста и наличием действующего сертификата по специальности «педиатрия» или прошедшие послевузовскую переподготовку с профподготовкой по специальности, а также со знанием современных методов профилактики, диагностики и лечения детских заболеваний, основ и особенностей фармакотерапии детского возраста, основ законодательства РФ о здравоохранении и современных стандартов оказания медицинской помощи зарабатывают от 28 до 33 тыс. рублей. Врачи со стажем от одного года и опытом работы с электронными картами могут получать от 33 до 45 тыс. рублей. Специалист с опытом работы в коммерческих клиниках и стажем от трех лет может получать от 45 до 65 тыс. рублей, а врач-педиатр со стажем от пяти лет, наличием действующего сертификата по другой врачебной специализации и прохождением обучения по коронавирусной инфекции COVID-19 зарабатывает от 65 до 140 тыс. рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 38 лет, в 84% − женщины. 100% из кандидатов имеют высшее образование, 28% готовы к переезду, 44% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4,8 года.

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