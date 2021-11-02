Пешеход госпитализирован в результате ДТП в Великолукском районе

10:18, 02 ноября 2021, ПАИ

Пешеход, личность которого устанавливается, госпитализирован в больницу в результате наезда автомобиля в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

В 0:02 на 7-м километре автодороги Першино – Лычево 43-летний водитель IVECO Daily, превысив скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль сбил пешехода.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, пешеход в нарушение правил дорожного движения находился на проезжей части справа по ходу движения транспортных средств.

Обстоятельства произошедшего выясняются.