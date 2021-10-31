Более четверти населения России привились от гриппа

09:33, 02 ноября 2021, ПАИ

В России от гриппа привито более 38,2 млн человек, или 26,2% от численности населения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 29 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 38,2 млн человек, что составляет 26,2% от численности населения страны», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57 субъектах РФ по совокупному населению.

При этом говорится, что заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, но отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.