Нетрезвый водитель устроил ДТП в Печорском районе
2 ноября в 9:10 на 36-м километре автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры госпитализировали 65-летнего водителя автомобиля «Рено Дастер», который не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет, сообщили Псковскому агентству информации в газете «Печорская правда».
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
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Фото: "Печорская правда"
Как отметили очевидцы происшествия, водитель превысил скорость, у него имелись признаки алкогольного опьянения.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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