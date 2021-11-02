Нетрезвый водитель устроил ДТП в Печорском районе

10:26, 02 ноября 2021, ПАИ

2 ноября в 9:10 на 36-м километре автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры госпитализировали 65-летнего водителя автомобиля «Рено Дастер», который не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет, сообщили Псковскому агентству информации в газете «Печорская правда».

Как отметили очевидцы происшествия, водитель превысил скорость, у него имелись признаки алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.