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Общество

В Петербурге на время локдауна запретили выступления уличных музыкантов

Фото: Невские Новости / Леся Можаева

Уличным музыкантам, которые согласовали свои выступления, запретили играть на улицах Санкт-Петербурга на время локдауна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Причиной такого решения стала ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация, во время которой власти стараются избежать массового скопления людей на улицах города.

«Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего в период нерабочих дней было согласовано около 10 выступлений при условии, что там будет менее 40 человек. Однако в нерабочие дни в центре города сотни людей собрались для того, чтобы послушать уличные концерты на Невском проспекте.

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