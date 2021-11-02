Памятник Петру I отливают перед зданием областной прокуратуры в Пскове

14:05, 02 ноября 2021, ПАИ

Открытие памятника Петру I возле Псковской областной прокуратуры запланировано в день празднования 300-летия прокуратуры России 12 января 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время над монументом работают архитекторы. Памятник царю отливают прямо в палатке, установленной на территории прокуратуры.

Напомним, ранее главный архитектор Псковской области – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин сообщил о том, что внешний вид монумента утвержден. Кроме того, согласован план благоустройства сквера у здания прокуратуры.

12 января 1722 года по указу Петра Первого была учреждена прокуратура России. Также 12 января в России отмечается День работника прокуратуры, установленный в 1995 году. В 1917 году институт прокуратуры был ликвидирован, а в 1922 году вновь восстановлен в качестве надзорного органа, когда была создана Государственная прокуратура.