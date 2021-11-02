В Палкинском районе задержали нелегалов из стран Южной Азии

13:14, 02 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Благодаря помощи члена добровольной народной дружины пограничники задержали в Палкинском районе двух подозрительных мужчин, направлявшихся в сторону государственной границы. В результате проверочных мероприятий установлено, что они являются уроженцами одной из стран Южной Азии. В Россию они приехали с туристическими целями. После непродолжительного пребывания в Московской области иностранцы решили нелегальными путями отправиться в Латвию в поисках лучших условий жизни, законных оснований для пересечения государственной границы у них не было.

По решению Печорского районного суда нарушителей привлекли к ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

В пограничном управлении напомнили, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.