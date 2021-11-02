Минцифры разработало приложение для проверки подлинности QR-кодов

13:51, 02 ноября 2021, ПАИ

Минцифры России разработало мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», обеспечивающее проверку подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении цифрового развития и связи администрации Псковской области.

При сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего COVID-19 мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование.

Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учётной записью на портале госуслуг.

Скачать приложение возможно через App Store и Google Play.

После установки приложения необходимо авторизоваться под своей учётной записью на портале госуслуг.

Описание проверки подлинности QR-кода:

перейти в ярлык сканировщика QR-кода и отсканировать QR-код; дать приложению разрешение на доступ к камере; отсканировать предъявляемый QR-код и получить достоверный результат его проверки.

Полная инструкция доступна на портале госуслуг здесь.