Более трёх тысяч обращений обработал ЦУР Псковской области в октябре

15:43, 02 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники ЦУР Псковской области обработали в октябре 3 195 обращений. Лидером рейтинга стала тема коронавируса – более 31 % от всех поступивших обращений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЦУР.

На второй строчке тема здравоохранения – 14,6 %. Замыкает тройку лидеров тема дорог – 11,8 % от всех обращений.

В октябре ЦУР помог решить проблему с освещением в Острове, ускорил восстановление горячего водоснабжения в деревне Уграда Псковского района. Также после обращений в соцсетях регоператор привёл в порядок контейнерные площадки, уточнили в пресс-службе.

Напомним, чтобы обращение зафиксировал ЦУР, о проблеме можно рассказать в комментариях соцсетей псковских пабликов, профильных комитетов или в посте на личной странице. Также псковичи могут найти интересующую информацию и задать вопрос органам власти через популярные мессенджеры Viber и Telegram. Чтобы запустить чат-бот, необходимо перейти по ссылке и следовать инструкциям.