Более 70 государственных и муниципальных услуг в Псковской области предоставляется в электронном виде

16:15, 02 ноября 2021, ПАИ

В 2021 году в Псковской области проводятся активная работа по переводу региональных и муниципальных услуг в электронный вид. На сегодняшний день на портале госуслуг для Псковской области доступен в электронном виде целый ряд услуг, касающихся различных сфер деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Список предоставляемых услуг:

— Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов;

— Предоставление выписки из государственного лесного реестра;

— Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

— Выдача разрешения на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

— Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;

— Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

— Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца;

— Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники);

— Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);

— Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием;

— Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации;

— Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

— Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями);

— Государственный строительный надзор (прием извещений о начале и о завершении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выдача ЗОС);

— Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

— Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения;

— Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия;

— Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

— Присвоение квалификационных категорий спортивных судей;

— Государственная регистрация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций;

— Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории субъекта Российской Федерации;

— Выдача повторных свидетельств органами ЗАГС;

— Государственная регистрация заключения брака;

— Государственная регистрация расторжения брака;

— Государственная регистрация рождения ребенка;

— Государственная регистрация смерти.

На портале госуслуг можно направить заявление в электронном виде в большинство центров социального обслуживания на получение следующих услуг:

— Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

— Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

— Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

— Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан;

— Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;

— Установление статуса многодетной семьи;

— Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно;

— Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;

— Выплата социального пособия на погребение;

— Присвоение звания «Ветеран труда»;

— Оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации;

— Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии.

Также в муниципальных образованиях Псковской области предоставляются в электронном виде от 4 до 22 муниципальных услуг, при этом список доступных услуг расширяется.

В настоящее время осуществляется доработка и актуализация портала госуслуг для организации предоставления всех электронных услуг по единому стандарту, независимо от региона проживания граждан.

Для поиска нужной формы подачи заявления рекомендуется пользоваться на главной странице портала госуслуг строкой для поиска по названию, используя ключевые слова из наименования услуги.

Обращаем внимание, что для оформления заявления в электронном виде потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Подтвердить регистрационные данные возможно в любом МФЦ или удаленно через дистанционные сервисы банков. Подробная информация о регистрации на «Госуслугах» доступна по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/.