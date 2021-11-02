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Пресс-секретарь президента РФ призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам, связанным с нерабочими днями в стране и их продлением якобы до Нового года. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами, сообщает «Газета.ру».

После того как власти Новгородской области продлили до 14 ноября нерабочие дни, у Дмитрия Пескова спросили, есть ли в Кремле план по дальнейшим ограничениям.

«План действий, который изложен в соответствующем указе президента, говорит о том, что до 7 ноября у нас режим нерабочих дней на федеральном уровне», – сказал Дмитрий Песков и призвал ориентироваться только на официальную информацию.

Также представитель Кремля обратил внимание, что регионы России имеют особые полномочия на продление ограничений.

«Согласно плану президента, все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии, и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут приниматься меры в контексте своего собственного региона», – заключил пресс-секретарь президента РФ.

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