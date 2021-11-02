6 объектов Псковской области вошли в сборник «Сельский туризм. Лучшие практики России»
6 лучших объектов сельского туризма Псковской области вошли в сборник «Сельский туризм. Лучшие практики России», пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по туризму Псковской области.
В сборник вошли:
Пчелиный хуторок;
Форелевый хутор;
Изборский страус;
КФХ «Барановское»;
Хлебный хутор;
Льняная губерния.
Сборник был издан в преддверии всероссийской конференции по развитию сельского туризма, который состоялся в сентябре 2021 года в республике Бурятия.
На сегодняшний день в Псковской области насчитывается 60 объектов сельского туризма. Лидирует Печорский район, где находится около 11 объектов. Сельский туризм также развит в Псковском, Пушкиногорском, Гдовском и Себежском районах.
Владельцы ферм, хуторов и гостевых домов предлагают гостям познакомиться с крестьянским бытом, отведать натуральных продуктов и исконно русской кухни, а также принять участие в мастер-классах или освоить какое-нибудь ремесло.
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