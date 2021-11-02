6 объектов Псковской области вошли в сборник «Сельский туризм. Лучшие практики России»

18:42, 02 ноября 2021, ПАИ

6 лучших объектов сельского туризма Псковской области вошли в сборник «Сельский туризм. Лучшие практики России», пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по туризму Псковской области.

В сборник вошли:

Пчелиный хуторок;

Форелевый хутор;

Изборский страус;

КФХ «Барановское»;

Хлебный хутор;

Льняная губерния.

Сборник был издан в преддверии всероссийской конференции по развитию сельского туризма, который состоялся в сентябре 2021 года в республике Бурятия.

На сегодняшний день в Псковской области насчитывается 60 объектов сельского туризма. Лидирует Печорский район, где находится около 11 объектов. Сельский туризм также развит в Псковском, Пушкиногорском, Гдовском и Себежском районах.

Владельцы ферм, хуторов и гостевых домов предлагают гостям познакомиться с крестьянским бытом, отведать натуральных продуктов и исконно русской кухни, а также принять участие в мастер-классах или освоить какое-нибудь ремесло.