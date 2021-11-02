Задолженность по зарплате в России уменьшилась на 16% с начала года

22:51, 02 ноября 2021, ПАИ

В России задолженность по заработной плате уменьшилась на 16% с начала года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, сообщается на сайте кабмина.

По данным Росстата, по состоянию на 1 октября 2021 года суммарная задолженность по зарплате составила 1 млрд 369 млн рублей. По сравнению с 1 января 2021 года размер задолженности сократился на 259,3 млн рублей, или почти на 16%.

По видам экономической деятельности основная задолженность сложилась в обрабатывающем производстве – 41,9%, строительстве – 17,2%, сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовках – по 12,7%, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг – 6,3%, транспорте – 6%, добыче полезных ископаемых – 5,3%.