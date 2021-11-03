Реставрационные работы запланированы в Мирожском монастыре в Пскове

00:00, 03 ноября 2021, ПАИ

Реставрационные работы запланированы в Стефаниевской церкви Мирожского монастыря. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Стефаниевская церковь является частью архитектурного ансамбля Мирожского монастыря XII века, включенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. Проект реставрации прошел согласования методического совета Минкульта РФ. В рамках реставрации планируется раскрыть святые ворота со стороны церкви, воссоздать решетки святых врат, а также отреставрировать и воссоздать утраченные элементы декора церкви. Проектные работы завершатся в этом году.

Проект реставрации Мирожского монастыря включает проведение системы водотведения, строительство инженерных сетей: отопления, канализации, подведение водопровода. Все работы делаются с учетом мнения Псковской епархии и Псково-Изборского музея-заповедника.

Кроме того, на территории планируется установить фонари, посадить деревья и кустарники, обустроить дорожки, которые будут разделять поток туристов и паломников.

Монастырская жизнь в Мирожском монастыре возобновилась в 1994 году, после более чем 70-летнего перерыва. Тогда же была создана мирожская международная иконописная школа, которую возглавил архимандрит Зинон (Теодор).

Храмовый иконостас представляет собой уникальные фресковые росписи работы архимандрита Зинона. При монастыре работают иконописные мастерские. В подклете Стефановского храма оборудована выставка современной иконы.